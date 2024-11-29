Погода різко зміниться: чого чекати українцям 29 листопада

Найтепліше буде на півдні країни

У п'ятницю, 29 листопада, в Україні буде відчутно тепліше, ніж у попередні дні. Циклон над Грецією та його атмосферні фронти принесуть опади у кілька регіонів країни.

На більшості території очікується хмарна погода з дощем та мокрим снігом. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на заході та півночі

У західних областях та на Житомирщині очікуються дощі з переходом у мокрий сніг. Протягом дня опади також захоплять Київську, Чернігівську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську та Одеську області. Температура повітря становитиме від +4° до +7°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. На дорогах північних областей, Вінниччини, Хмельниччини та в Карпатах подекуди ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада, Укргідрометцентр

Південь та схід України

Найтепліше 29 листопада буде на півдні країни. В Одеській області та Криму стовпчики термометрів підійматимуться до +12°. На решті південних територій очікується від +6° до +11°. На Донеччині та Луганщині можливі сонячні прояснення, опадів не передбачається. Вночі у східних областях температура знизиться до -1°…-6°.

Погода у Києві

У столиці вдень очікується мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Південно-східний вітер буде поривчастим, некомфортним, 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме 0…+2°.

Прогноз на 30 листопада

У суботу погоду визначатиме антициклон. Опади очікуються лише на Правобережжі: вночі — невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада, Укргідрометцентр

У західних, північних і центральних областях можливі тумани та ожеледиця на дорогах. Температура вночі від +2° до -3°, вдень від -1° до +4°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли в Україні різко погіршиться погода. Укргідрометцентр прогнозував ні ці дні сильні дощі зі снігом.