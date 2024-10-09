Такого тут не бачили десятиліття — пустеля Сахара пішла під воду (фото, відео)

Дощі не тільки наповнили підземні водоносні горизонти, а й привели до стихійних лих

У Марокко та інших африканських країнах на пустелю Сахару обрушилися проливні дощі і її затопило. Таких злив тут не бачили вже кілька десятиліть. Рясні опади навіть наповнили висохлі пустельні озера. Дощі йшли протягом серпня та вересня. Вода принесла не тільки життя — через повені у Марокко загинуло щонайменше 20 людей.

Про це пише АР. В управлінні метеорології Марокко повідомили що подібних дощів не було від 30 до 50 років. Озеро Ірікі між регіонами Загора і Тата знову повне води — це показують зображення з супутників.

Це зображення, отримане одним із супутників Copernicus Sentinel-2, показує серію ефемерних лагун, утворених після проливних дощів у Ерг-Шеббі, Марокко.Рясні дощі останніх тижнів викликали розливи річок, таким чином наповнивши одне з найпосушливіших місць на Землі прекрасними тимчасовими озерами.

Озера в Сахарі з супутника

До цього країну накрило шість років посухи. Неймовірніше, велика кількість опадів зможе наповнити підземні водоносні горизонти і фермерам буде легше. В майбутньому більша кількість води в пустелі Сахари може спричинити справжню зміну клімату: буде більше випаровування вода буде в повітрі і це може спричинити грози в окремих регіонах.

Пустеля сповнилась "річками"/ Фото AP

Від повеней та злив постраждали люди не тільки в Марокко. Раптовий приплив води спричинив серйозні повені в кількох країнах, зокрема в Чаді та Нігерії. Тільки в Чаді цього літа близько 1,5 мільйона людей постраждали від повені.

Причинами дощів в пустелі можуть бути зміщення на північ Міжтропічної зони конвергенції (ITCZ), позатропічний циклон над Атлантичним океаном та загальні кліматичні зміни планети.

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