Лед в Арктике растает через несколько лет: ученые назвали приблизительную дату (видео)

Таяние Арктики приведет к нагреву океана и, вероятно, повлияет на штормы и засухи всей планеты

Изменения климата производят до таяния ледников на обоих полюсах. Для Арктики ближайшие несколько лет могут стать решающими.

Ученые использовали компьютерные модели, чтобы предсказать, когда самый северный океан может остаться вообще безо льда. Это существенно повлияет на всю планету. Первым летом, которое может растопить почти весь лед Арктики, может стать летом 2027 года.

Различные компьютерные модели показывали разные результаты. Большинство из них уверены, что первый день без льда произойдет через 9-12 лет после 2023 года независимо от того, как люди изменят выбросы парниковых газов. Если количество выбросов будет только расти, то самый экстремальный сценарий показывает именно 2027 год.

Видео от NASA о таянии ледников за более 40 лет

Исследование проводилось международной группой. Ученые отмечают, что подобное изменение покажет фундаментальное изменение главной характеристики природной среды в Северном ледяном океане из-за выбросов парниковых газов. Морской лед в Арктике исчезает не первый день – скорость таяния более 12% каждое десятилетие. В 2024 году фиксировали минимум морского льда в Арктике. Предыдущий рекорд таяния летом устанавливали в 2012 году.

Ученые также определили, когда наступит первый месяц без льда в Северном Ледовитом океане. Это должно произойти до 2030-х годов.

Более 60% Арктики – океан

Кроме выбросов от деятельности человека, также на таяние льда повлияют чрезвычайная теплая осень и теплая зима, которая предотвращает образование льда. Если Арктика переживет такое экстремальное потепление в течение трех или более лет, то процесс массового таяния пойдет быстрее.

Морской лед важен для Арктики, ведь он отбивает солнечный свет в космос и защищает от потепления. Чем больше массы океана будет без льда, тем быстрее он будет нагреваться, что в целом повысит температуру во всем мире. Это потепление способно изменить океанские течения, что усилит штормы, ураганы и засухи во всем мире. Избежать этого можно резко сократив количество выбросов – это уменьшит время, в течение которого океан остается свободным ото льда.

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