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Сильна магнітна буря вирувала недовго. Чи очікуються нові шторми до кінця тижня

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото УНІАН

До кінця тижня на нашій планеті протримається лише одноденний 4-бальний шторм

На початку тижня на графіку сонячних спалахів та штормів несподівано з'явилась сильна магнітна буря. Її потужність в шість балів протрималась недовго. Астросиноптики розповіли, до чого готуватись землянам найближчими днями.

Наразі, 4 грудня, на нашій планеті тримається геомагнітний шторм в 4 бали, тобто середній. Про це йдеться в прогнозі сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Вже у четвер, 5 грудня, її сила зменшиться до мінімальної сонячної активності у 2 бали. Така синоптична ситуація протримається до кінця поточного тижня.

Вчені пояснюють, для оцінки сили магнітної бурі використовується спеціальна шкала з К-індексом. Якщо на графіку є значення, що коливаються від 1 до 4, то вони вважаються незначними й майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному регіоні України очікуються досить високі морози. Синоптики прогнозують до -10 градусів.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік