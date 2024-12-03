На графіку несподівано з'явилась сильна магнітна буря

Вчені дали прогноз щодо геомагнітних штормів найближчими днями

На початку тижня астросиноптики прогнозували мінімальну сонячну активність, тому магнітних бур найближчими днями не передбачалось. Однак на графіку прогнозу сонячних спалахів та штормів з'явилась неочікувана буря.

Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 3 грудня, на нашій планеті вирує сильна магнітна буря в 6 балів.

Вже наступного дня, 4 грудня, її сила зменшиться до "зеленого" рівня. Геомагнітна "тиша" протримається упродовж 4-8 грудня.

Для довідки: аби оцінити силу магнітної бурі, вчені використовують спеціальну шкалу — К-індекс. Якщо на графіку є значення, що коливаються від 1 до 4, то вони вважаються незначними й майже не впливають на магнітне поле Землі. Однак бурі від 5 до 9 балів, навпаки, несуть загрозу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з областей в Україні не пощастить з погодою упродовж 3 грудня. Фахівці попереджають про туман.