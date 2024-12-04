Сильная магнитная буря бушевала недолго. Ожидаются ли новые штормы к концу недели

До конца недели на нашей планете продержится только однодневный 4-балльный шторм

В начале недели на графике солнечных вспышек и штормов неожиданно появилась сильная магнитная буря. Ее мощность в шесть баллов продержалась недолго. Астросиноптики рассказали, к чему готовиться землянам в ближайшие дни.

Сейчас, 4 декабря, на нашей планете держится геомагнитный шторм в 4 балла, то есть средний. Об этом говорится в прогнозе сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Уже в четверг, 5 декабря, ее сила снизится до минимальной солнечной активности в 2 балла. Такая синоптическая ситуация продлится до конца текущей недели.

Ученые объясняют, что для оценки силы магнитной бури используется специальная шкала с К-индексом. Если на графике есть колеблющиеся от 1 до 4 значения, то они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в одном регионе Украины ожидаются достаточно высокие морозы. Синоптики прогнозируют до -10 градусов.