Погода в Україні не перестає дивувати: чого чекати 8 січня

Синоптик попереджає про тумани та опади в деяких регіонах

У середу, 8 січня, в Україні спостерігатиметься аномально тепла погода. На більшості територій температура повітря підніметься до +14 градусів, а опади очікуються лише в окремих регіонах.

Подекуди можливий туман. Про це повідомив відомий синоптик Ігор Кібальчич.

Синоптичні умови найближчими днями розвиватимуться таким чином, що на територію нашої країни почне активно надходити тепле та вологе повітря середземноморського походження. У зв’язку з цим температурний фон суттєво підвищиться, не виключені рекордні показники максимальної температури в окремих регіонах.

При цьому у середу, 8 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних, центральних та північно-східних областях пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Подекуди в Україні туман. Вітер південний із переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, удень +3…+8 °С, у центральних та південних регіонах +9…+14 °С.

Південно-західний вітер буде досить сильним і поривчастим протягом усього дня. Тепла погода протримається до 10 січня. З 11 січня синоптики прогнозують похолодання – вночі температура знизиться до мінусових значень, а вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів.

Погода у Києві

У столиці 8 січня температура повітря вночі становитиме +2…+4 градуси, вдень підвищиться до +5…+7 градусів. Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, народний синоптик з Волині Володимир Деркач розказав чого від погоди чекати в січні та лютому українцям. За його словами, січень дивуватиме різноманітністю та температурними гойдалками. При цьому різкі переходи від "плюсу" до "мінуса" спостерігатимуться досить часто.

Останній же місяць зими буде досить вологим, а третя декада лютого не принесе довгоочікуваного та різкого підвищення температури.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода у п’яти великих містах України. Йдеться про Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.