В Перу знайшли крокодила, якому 12 млн років — ця скам'янілість унікальна (фото)

Цей вид крокодилів виділяється особливим зовнішнім виглядом

В Перу розкопки не тільки проливають світло на стародавні криваві ритуали, а й дозволяють знаходити в пустелі небачених тварин. Палеонтологи виявили в пустелі Окукає скам'янілість морського крокодила.

Їй 10-12 млн років. В той час на території Перу був океан. Цей крокодил гаріал (рибоїд) особливий — це перша знайдена молода особина цього виду. Раніше вченим вдавалось виявити тільки дорослих крокодилів, а цей ще ріс, коли загинув.

Рештки викопного крокодила

Довжина знайденого крокодила — близько трьох метрів. Дорослі особини виростають значно більшими — самки до 4,5 метрів, а самці могли вирости до 6 метрів. Рештки знайшли у 2023 році. Пустеля Окукає багата на викопні рештки — тут до цього виявляли карликових китів, дельфінів, акул віком від 5 до 23 млн років.

Цей вид крокодила вважається одним із найдовших. Відрізнили гаріала можна за особливими черепом та щелепами, вони мали подовжену морду, яка за будовою відрізняється від сучасних крокодилів. З нині існуючих видів, родичем цього крокодила є індійський гавіал. Він також під загрозою вимирання.

Раніше "Телеграф" розповідав про виявлені рештки нового виду динозаврів в Бразилії. Gondwanax paraisensis жив 237 млн років тому.