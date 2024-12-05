В Грузии нашли текст на базальтовой древней плите: он может быть написан на потерянном языке (фото)

Ученые три года изучали надпись, однако не смогли расшифровать

В толще земли могут быть скрыты интересные находки. В Гренландии нашли заброшенную американскую военную базу. В Грузии — загадочную табличку с надписью на неизвестном языке.

Базальтовая табличка с надписью на загадочном языке была раскопана у озера Башплеми в регионе Дманиси в Грузии. Артефакт размером 24 на 20 см, изготовленный из местного везикулярного базальта. На нем – 60 символов, 39 из которых уникальны. Ученые только сейчас рассказали детали, сама находка обнаружена в 2021 году.

Загадочная табличка из Грузии

Первоначальный сравнительный анализ, проведенный с более чем 20 языками, показывает, что иероглифы, которые могли принадлежать аборигенам кавказского населения, кроме протогрузинских и албанских письменных знаков, имеют сходство с семитскими, брахманскими и иероглифами из северной Иберии.

Некоторые знаки повторяются

Археологи предполагают, что на письме могли быть записаны военные добычи, строительные проекты или подношения божествам, хотя окончательные интерпретации пока нет — расшифровать надписи непросто. Не удалось химически датировать табличку, но, исходя из места, где она была найдена, резьба может принадлежать к позднему бронзовому или раннему железному веку примерно 14 000 лет назад.

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