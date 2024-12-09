Земля потерпає від сильної магнітної бурі. Астросиноптики оновили графік коливань

Цими днями магнітне поле Землі відчує на собі шторм в 5 балів

На Сонці спалахнула пляма, яка спричинила сильний вибух. Астросиноптики поділились прогнозом щодо магнітних бур на 9-15 грудня.

Сонячна пляма 3912 спалахнула 8 грудня, викликавши спалах класу X2 і короткохвильове радіозатемнення над південною Африкою. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather і додали, що викид корональної маси (СМЕ) не вдарить по магнітному полю нашої планети.

Водночас, згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, наразі, 9 грудня, на Землі тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Вона вируватиме всього один день і вже 10 грудня знизить свою активність до мінімуму.

Упродовж 11-15 грудня не прогнозується будь-яких геомагнітних коливань вище 4 балів включно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну мчить відчутне похолодання, яке прогнозується вже на цьому тижні. Синоптик попереджає про температуру до -7 градусів.