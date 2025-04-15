Свято 15 квітня: що не можна робити, аби не потрапити у халепу

День супроводжується деякими заборонами

У вівторок, 15 квітня, за новим стилем, християни вшановують святих апостолів із 70-ти: Аристарха, Пуда і Трохима. Вони були близькими друзями апостола Павла. Раніше святих згадували 28 квітня.

Аристарх народився у Солуні, що є територією сучасної Греції. Його згадують у Новому Завіті. Аристарх супроводжував апостола Павла у подорожах, був поруч і під час заколоту, який вчинили проти християнства. Він поширював Боже Слово, навіть коли була загроза смерті. Загинув, відстоюючи християнську віру.

Пуд також з'явився у Новому Завіті, а саме — у Посланні до Тимофія. Чоловік був поруч із Павлом до останніх днів життя. Він допомагав апостолу проповідувати християнство. Пуд був римським сенатором, який перетворив свій дім на церкву. Його стратили за віру.

Трохим народився в Ефесі та спочатку був язичником. Він перейшов у християнство згодом і допомагав Павлу поширювати християнство. Віддав життя за свої переконання.

Традиції та прикмети 15 квітня

У народі свято називали Пудів день. Це означало, що весна остаточно бере верх над зимою. У цей день пасічники оглядають вулики, оскільки бджоли у свято не повинні жалити. Також вулики кропили освяченою водою. Для міцного здоров'я люди пили воду з медом.

Теплий вітер — до літа з дощами.

Ввечері погана погода — так буде і надалі.

Прилетіли жайворонки — буде тепло.

Квакають жаби — до сонячних днів.

Що не можна робити 15 квітня

Заборонено рубати дрова.

Не можна їсти молочне, м'ясне, рибу та яйця, адже триває піст до Великодня.

Не варто починати день без молитви, бо все піде не за планом.

Заборонено зривати гілки дерев, бо отримаєте негаразди.

Іменини 15 квітня

День ангела святкують Андрій, Віктор, Леонід, Олександр, Федір, Трохим, Анастасія, Василиса.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна їсти під час Великого посту. Підготували календар харчування.