Майбутній канцлер Німеччини задумався про візит до України на символічну дату: перед цим відвідає ще дві країни — ЗМІ

Схоже, політик матиме дуже щільний графік

Після вступу на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц має намір відвідати Україну. Однак перед цим він здійснить візит до Франції та Польщі.

Видання Politico зазначає, що візит до Парижа у нього заплановано на 7 травня. Очікується, що там він проведе 8 травня, де відбудуться спільні заходи на річницю завершення Другої світової війни.

За даними двох неназваних джерел видання у дипломатичних колах ЄС, 9 травня Мерц хотів відвідати Київ, а відповідні переговори про організацію поїздки вже тривають.

При цьому видання Welt нагадало, що глава МЗС України Андрій Сибіга раніше говорив про те, що Київ прагне провести засідання "Коаліції охочих".

"9 травня ми хотіли б провести засідання Коаліції охочих на рівні глав держав та урядів за участю президента Зеленського для встановлення гарантій безпеки для України", — говорив Сибіга.

Сам Мерц підтвердив, що планує відвідати Париж і Варшаву якнайшвидше, проте про плани на візит до Києва поки що офіційно не повідомлялося.

Politico пише, що Париж має великі надії, що Мерц перезавантажить двосторонні відносини. Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон та колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц мали низку розбіжностей щодо України, питань енергетики та торгівлі, що позначилося на відносинах двох країн.

Як повідомлялося раніше, Мерц після російського ракетного удару по Сумах повідомив, що Німеччина розблокує передачу Україні крилатих ракет Taurus.