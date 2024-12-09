Земля страдает от сильной магнитной бури. Астросиноптики обновили график колебаний

Этими днями магнитное поле Земли почувствует на себе шторм в 5 баллов

На Солнце вспыхнуло пятно, вызвавшее сильный взрыв. Астросиноптики поделились прогнозом по магнитным бурям на 9-15 декабря.

Солнечное пятно 3912 вспыхнуло 8 декабря, вызвав вспышку класса X2 и коротковолновое радиозатемнение над южной Африкой. Об этом сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather и добавили, что выброс корональной массы (СМЕ) не ударит по магнитному полю нашей планеты.

В то же время, согласно данным сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 9 декабря на Земле держится сильная магнитная буря в 5 баллов. Она будет бушевать всего один день и уже 10 декабря снизит свою активность до минимума.

В течение 11-15 декабря не прогнозируется каких-либо геомагнитных колебаний выше 4 баллов включительно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину мчится ощутимое похолодание, прогнозируемое уже на этой неделе. Синоптик предупреждает о температуре до -7 градусов.