Землетрус викликав паніку в Каліфорнії: тиснява у метро потрапила на відео

Поштовхи відчували по всьому штату

На півдні Каліфорнії стався землетрус силою 5,2 бала за шкалою Ріхтера. Вчені кажуть, що основним поштовхам передували слабші, силою 3,3 бала.

Про це пише CNN. Зазначається, що епіцентр розташовувався неподалік міста Джуліан на глибині близько 13 кілометрів під поверхнею.

Поштовхи відчувалися на території майже всього штату від Сан-Дієго до Лос-Анджелеса.

На тлі цього в мережі почали розповсюджуватися відеозаписи того, як це виглядало у будинках американців. Наприклад, у Сан-Дієго подія потрапила на батьківську камеру. Видно, що поштовхи були досить сильні, щоб розбудити спляче немовля.

Інше відео з міста Ель-Кахон показує розгубленого кота, який не зрозумів, що відбувається і що йому робити далі.

Ще одне відео із регіону показує, що місцеві жителі не завжди знають, що робити у таких випадках. У цій ситуації паніка в закритих просторах, на кшталт метрополітену, може призводити до тисняви, що може призвести до отримання травм.

Як повідомлялося раніше, наприкінці березня потужний землетрус стався в М’янмі, через що загинули понад три тисячі людей. Ще понад 4 тисячі осіб отримали травми.