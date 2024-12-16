Таких единицы во всей Вселенной: ученые разгадали происхождение странного сигнала из глубин космоса

Подобные звездные системы являются "единичными случаями"

Несколько лет назад телескоп, расположенный в Западной Австралии, смог поймать странный сигнал, идущий от далеких звезд. Впоследствии ученым удалось найти еще два подобных, но до последних пор им не удавалось понять, что же было его источником.

Однако теперь они выдвинули гипотезу, что сигналы исходят из очень редкого типа звездных систем. Исследование обнародовано в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Сигнал из австралийского телескопа изначально был воспринят за сигнал пульсара. Однако в этом случае они бы длились доли секунды, в то время как тут речь шла о более значительных периодах.

На первый сигнал под названием GLEAM-X J162759.5−523504.3 обратили внимание в 2022 году после анализа архивных данных. Отмечалось, что он поступал вплоть до 2018 года и длился 30-60 секунд с перерывами до 20 минут.

Второй сигнал GPM J1839-10 оборудование начало принимать в 1988 году, он длится пять минут с перерывами в 22 минуты. Ну и наконец третий сигнал GLEAM-X J0704-37 длится в течение 30-60 секунд с перерывами почти в три часа.

Самый новый сигнал был обнаружен в менее "заселенной" звездами части космоса, а потому оборудованию удалось четко вычислить его местоположение. Система расположена примерно в пяти тысячах световых годов от нашей планеты в созвездии Кормы и состоит из двух звезд — красного карлика и остатка мертвой звезды под названием белый карлик.

Для обнаружения звезды пришлось использовать два инструмента: MWA и MeerKAT

Белые карлики это остатки звездного ядра, которые имеют огромную плотность. Красные карлики же являются одним из наиболее распространенных звезд во Вселенной, однако из-за их низкой светимости ни одну из них нельзя увидеть на небе невооруженным глазом.

Согласно расчетам команды исследователей, двойная звезда может состоять из красного карлика массой около в 0,32 Солнца, а также белого карлика массой в 0,8 Солнца. Они находятся на достаточно близкой орбите, чтобы белый карлик начал вытягивать материал из соседней звезды, что и вызывает необычное радиоизлучение.

Белый карлик может создавать мощные волны на своих полюсах и взаимодействовать ими с красным карликом, из-за чего тот временно становится ярче. Это и является причиной появления странного сигнала.

Если эта гипотеза подтвердится, то ученые смогут говорить, что обнаружили пульсар белого карлика — один из самых редких типов звезд в нашей галактике. Их настолько мало, что фраза "единичные случаи" отлично подойдет для описания.

Первый из них был обнаружен в звездной системе AR Scorpii и ниже можно посмотреть визуальную интерпретацию того, как там может выглядеть процесс.

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