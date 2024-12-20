Дуже хороший, коли тверезий: все про скандал з керівником психлікарні в Полтаві

В.о. директора Полтавської обласної психіатричної лікарні Віктора Волошина, який втрапив у черговий гучний скандал, нарешті можуть відсторонити від виконання обов’язків

Під вечір у понеділок, 16-го грудня, у двір будинку №18, що по вулиці Семена Антонця в Полтаві, заїхав новенький екскаватор з навісним ковшем. Водій мав намір проїхати по неширокій доріжці в край п’ятиповерхівки на два під’їзди. Але наткнувся на перешкоду зліва — невисокий паркан, що обгороджує клумбу. Зламавши загорожу, він дав задню. Але за деякий час знову повернувся і цього разу взяв курс на дерево грецького горіху, яке росте в кінці двору. Піднявши ківш екскаватора, водій прийнявся "штурмувати" ним стовбур дерева.

— Усе це відбувалося якраз напроти вікон моєї квартири, — розповідає 72-річний голова ОСББ "Затишок на Балакіна" Олександр Литвиненко. — Я вийшов, питаю водія, навіщо він це робить. Кажу, ти ж бачиш, дерево впаде і поб’є мені вікна. Він відчинив затоновані дверцята і щось почав говорити, але я толком так нічого і не зрозумів. Було видно, що людина дуже п’яна і в неї заплітається язик. Я попередив чоловіка, що викличу поліцію. І це, видно його розізлило, бо він, вийшовши з екскаватора, почав становитись переді мною в позу, як боксер перед супротивником. Намагався демонструвати свою силу, так би мовити. Та оскільки ледь тримався на ногах, упав між припаркованими машинами. І вже лежачи зробив кілька пострілів з травматичного пістолета. Одна з куль потрапила мені в поперек, інша поцілила під лопатку чоловікові з сусіднього під’їзду, який спостерігав за цим інцидентом.

Коли на місце інциденту приїхала слідчо-оперативна група поліції й почала складати протокол, пан Олександр дізнався, що порушником правопорядку є 40-річний виконуючий обов’язки директора обласної психіатричної лікарні, член партії "Рідне місто" Віктор Волошин.

Віктор Волошин

Дерево заважало нормально паркуватися

Що робив увечері на службовому екскаваторі Hidromek, який рік тому (судячи з даних Prozorro), придбала психіатрична лікарня майже за 4,5 мільйона гривень, її керівник біля чужого будинку? За словами місцевих, у тому будинку мешкає жінка, на яку Волошин нерівно дихає.

Мешканці багатоповерхівки давно звернули увагу на кремезного чоловіка, котрий частенько приїздив у їхній двір то на одній іномарці, то на іншій, а то на мікроавтобусі. А цей, останній раз, приїхав на екскаваторі. Хто він, що він, ніхто не знав. Помітили тільки, що жінка, до якої він регулярно навідувався, з деяких пір стала власницею електромобіля "Honda". Пішли балачки, що дороге авто їй нібито подарував залицяльник.

Отже, Віктор Волошин, котрий постійно потрапляє у якісь гучні скандали (про це трохи пізніше) того вечора вирішив знести горіх, під яким зазвичай він зупиняв свій автотранспорт. Щоб не заважав йому "нормально паркуватися". Невідомо, коли саме і скільки він випив, перш ніж сісти за кермо технічного транспорту. Але відстань від психлікарні до вказаного будинку на вулиці Семена Антонця щонайменше п’ять кілометрів по прямій. Як він їх проїхав, не врізавшись у який-небудь об’єкт, лишається нез’ясованим.

За словами очевидців, коханка, побачивши Віктора напідпитку, буцімто прогнала його і він поїхав у невідомому напрямку. Та згодом повернувся і вчинив хуліганські дії.

Саме за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство) проти Віктора Волошина поліція під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочала кримінальне провадження, як повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Полтавській області. Про те, чи була проведена наркологічна експертиза і що вона показала, ніде не згадується.

Керівник ОСББ говорить, що він добу думав, надавати "хуліганській виходці" психіатра розголосу чи ні. Зрештою, прийняв рішення зателефонувати до редакції інтернет-видання "Полтавщина" й розповісти подробиці інциденту.

— Ми переживаємо, що Волошин цю історію замне й такі витівки у нашому дворі триватимуть і далі, — каже Олександр Литвиненко. — Ще в ході оформлення протоколу йому на допомогу приїхали його дружки та старший брат. Вони почали звинувачувати мене та інших очевидців у тому, що ми зламали йому ніс. Насправді Волошин кілька разів упав з парканчика біля під’їзду, де він намагався присісти, й побив собі обличчя. До мене підходив якийсь чоловік, котрий не побажав представитись, і питав, скільки мені заплатити, щоб я не роздмухував цю історію. І загалом дружки переконували всіх, "що він дуже хороший, коли тверезий".

"Хто його звільнить? А якщо він оприлюднить пацієнтів?"

Публікація на "Полтавщині" викликала шквал негативних реакцій з боку місцевого населення. Очікувано, що багато з відгуків саркастичні й пов’язані зі сферою діяльності "хулігана". Зокрема:

"Майбутній пацієнт свого закладу, яким керує. Свій серед своїх".

"А кажуть, що психічні захворювання незаразні. Мабуть, брешуть".

"Пора викликати санітарів! Це тільки у нас такий дебіл неадекватний може керувати психлікарнею. Як на мене, жоден незалежний лікар-психіатр не видасть йому довідки про те, що він здорова людина".

"Виробнича травма в людини".

Інші іронізують:

"Абсолютно нічого йому не буде. Стався серцевий напад і людина була змушена зробити декілька ковтків коньяку Hennessy"…

"Певно, багато довідок про інвалідність продав, вирішив відсвяткувати".

"У нього половина очільників лікується від алкоголізму та наркотиків. Хто його звільнить? А якщо він оприлюднить пацієнтів?".

Орач доріг і махінатор

Але ж якими такими гучними справами прославився в Полтаві пан Волошин, який, до речі, має посвідчення учасника бойових дій?

У поле зору громадськості він потрапив наприкінці 2016 року, коли депутати Обласної ради за поданням очільника партії "Рідне місто" хай і з третьої спроби, але все ж таки протягнули на посаду головного лікаря Полтавського обласного психдиспансеру Віктора Волошина, який працював в цій комунальній установі лікарем-психіатром. З огляду на те, що це була креатура колишніх регіоналів, деякі громадські діячі й відомі волонтери на знак політичного протесту влаштували на сесії, яка розглядала це питання, бойкот і навіть відмовилися від вручених тоді ж нагород.

Призначення Волошина було тим більше дивним, що за рік до цього медик став об’єктом журналістського розслідування одного з місцевих телеканалів. Як з’ясувалося, Волошин, працюючи у державній установі, відкрив приватний медичний центр, куди лікарі диспансеру в обов’язковому порядку спрямовували тих, кому потрібна була довідка від психіатра, проходити психолого-фізіологічну експертизу. Кожна така експертиза коштувала 121 гривню.

Волошин змушений був закрити фірму, але ніякого покарання за свої махінації чи бодай якогось публічного засудження медичного керівництва чи місцевого політикуму не поніс.

Далі — більше. Наприкінці 2019 року рішенням Полтавської обласної ради диспансер приєднали до Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні імені О.Ф. Мальцева. І Віктор Волошин став спочатку у ній заступником головного лікаря, а пізніше — виконуючим обов’язки головного лікаря.

Що вища посада, то більше скандалів.

Мешканці села Івонченці, яке межує з територією психлікарні, в березні 2022 року поскаржились журналістам на те, що Волошин перекрив бетонним стовпом дорогу через медзаклад, якою роками вони користувалися. Таким чином заступник головного лікаря, на думку селян, помстився їм за те, що вони викликали поліцію на спровокований ним інцидент. А саме, будучи напідпитку, Волошин справив малу нужду посеред одного з дворів. У відповідь на зауваження погрожував людям спалити хату. Протверезівши ж, перекрив дорогу.

Влітку цього року, нібито, знову, будучи "під мухою", він сів за кермо трактора й поїхав у приміське село Тахтаулове переорювати ґрунтову дорогу, яка веде до психлікарні. Шоковані мешканці викликали поліцію. Волошин послав поліцейських і втік по полю. Інцидент, як і раніше, не мав наслідків.

Та все це квіточки у порівнянні з планом, який Волошин реалізував 2024 року. Він, судячи з всього, полягав у тому, щоб 860 гектарів землі, які знаходяться на території Лубенської міської громади й належать КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" Полтавської обласної ради, зробити збитковими. Реалізуючи свій умисел, Волошин, "зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб’єктами господарювання агропромислового комплексу, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, налагодили схему, спрямовану на незаконне збагачення шляхом привласнення та розтрати зерна кукурудзи, сої та соняшнику під час збору врожаю". Саме так сказано у матеріалах порушеного Октябрським райсудом Полтави 2 вересня цього року кримінального провадження. Слідство у цьому провадженні триває.

Але й тоді Волошин утримався на посаді.

І тільки боротьба з горіхом, зрештою, закінчилася його поразкою. Він, за даними "Суспільного Полтава", як заведено у підозрюваних високопосадовців, терміново захворів і оформив лікарняний. З власних джерел журналісти дізнались, що Полтавська ОВА направила обласній раді подання про відсторонення від службових обов’язків Віктора Волошина і призначення на його місце його заступника. Хоча висновків службового розслідування ще нема…