Усик — Ф’юрі 2: Олександр залишив важливе послання на зважуванні (відео)

Боксери провели фінальний захід перед боєм

У п’ятницю, 20 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) та колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-1-1), 24 КО) провели стандартну церемонію зважування. Поєдинок між боксерами заплановано на 21 грудня.

За підсумками зважування вага Усика становить 102,5 кг, а вага Ф’юрі — 127,4 кг. Про це повідомляє "Телеграф".

Крім того, боксери провели фінальну дуель поглядів, яка тривала лише кілька секунд. Обійшлося без провокацій із боку "Циганського короля". Олександр, у свою чергу, вийшов на сцену із прапором: "Свободу захисникам Азовсталі".

Повне відео церемонії зважування учасників шоу Усик — Ф’юрі 2

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок Усик — Ф’юрі 2 в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо. Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів.