Грызуны-амфибии и не только: в Перу обнаружили десятки новых видов (фото)

Ученые обнаружили не только новые, но и вымирающие виды

В Перу существовали не только кровавые культы, но и развивались особые виды животных. Еще в 2022 году исследователи отправились в джунгли региона Альто-Майо. Хотя регион испытал влияние человека, ученым удалось обнаружить десятки новых видов живых созданий.

О результатах экспедиции пишет NYT. Лазающая саламандра, бабочка, белка – это далеко не полный перечень новых видов. Однако больше всего поразила ученых плавающая мышь с перепончатыми лапами. Такие грызуны являются одной из самых редких групп млекопитающих в мире.

Новый вид полуводных мышей из рода Daptomys

«Кляплястоголовая» рыба, новый вид щетиноротого панцирного сома

В общей сложности исследователи обнаружили 27 новых видов в Альто-Майо, включая четырех млекопитающих, восемь рыб, трех земноводных и 10 бабочек. Команда также обнаружила десятки редких и исчезающих видов, некоторые из которых не встречаются больше нигде на Земле. Среди других открытий – новый вид болотного угря, который может длительно выживать на суше и панцирного сома с мягким носом.

Новый вид бабочки-шкипера

Новый вид болотного угря

Во время экспедиции в Альто-Майо команда идентифицировала более 2000 видов, 49 из которых Международный союз охраны природы считает находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Перу нашли уникальную окаменелость крокодила в возрасте 12 млн лет. На Майорке выкопали самого древнего в своем виде родственника млекопитающих, ранее таких находили только в России и Африке.