Чи готова Україна до виборів онлайн? Після масштабного зламу реєстрів з’явилося пояснення

Варто врахувати, що голосування зараз не може бути таємним

Після хакерської атаки на реєстри Мін’юсту очевидно, що Україна не готова до електронного голосування. Таку систему серед країн Європи стабільно використовує Естонія та Франція, але не для голосування всередині країни, а на закордонному виборчому окрузі.

Про це глава правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська сказала в ефірі Ранок. Вона звернула увагу, що таку систему не використовують навіть ті країни, у яких вищий рівень кібербезпеки.

"Тим більше голосування зараз не може бути таємним. Коли людина голосує, у певний період часу так чи інакше можна дізнатися, хто щойно проголосував і за кого", — пояснила Айвазовська.

Вона додала, що зовсім би закрила питання електронного голосування, бо воно надто небезпечне. Натомість слід зосередитися на створенні умов для голосування громадян за кордоном у дружніх Україні країнах.

"Я впевнена, що голосування на окупованих територіях дистанційно неможливе, тому що це неконтрольоване середовище з точки зору організаторів виборів... А ось для громадян, які проживають за кордоном, дружніх Україні країн — це питання номер один, тому що 20% громадян зараз не в Україні ", — вважає експерт.

Також вона наголосила, що Україні потрібно готуватися до повоєнних виборів.

Нагадаємо, раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповів "Телеграфу", які є чотири головні виклики майбутнім виборам в Україні.