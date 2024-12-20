Шольц зібрався у гості до Путіна, а Україні зробив великий подарунок

Шольц хоче переконати Путіна, щоб та вага свій внесок на завершення війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поговорить із президентом Росії Володимиром Путіним після поновлення контакту з ним цієї осені. При цьому Німеччина продовжує допомагати Україні важливою технікою.

Про можливу розмову Шольц сказав під час прес-конференції, пише "Радіо Свобода". Однак він не вказав, коли саме це може статися.

"Я розмовляв з російським президентом і говоритиму з ним знову", — сказав канцлер.

Мета розмови з Путіним: "завжди дати зрозуміти, що його внесок у припинення конфлікту полягає в тому, щоб припинити агресію та вивести війська". Зазначається, що ця заява була після телефонних переговорів Шольца з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Варто додати, що 15 листопада цього року Шольц провів телефонну розмову з Путіним. Це сталося вперше із грудня 2022 року. У німецькому уряді повідомили, що канцлер "засудив російську агресивну війну проти України та закликав президента Путіна припинити її та вивести війська".

Як пише Der Spiegel, Шольц має намір відвідати Москву з мирною місією.

У той же час, Німеччина відправила Україні шостий комплекс протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T в рамках військової підтримки. Про це повідомив моніторинговий проект German Aid to Ukraine, який процитував слова Шольца.

"Зараз поставляється ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо постачати разом із усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили", — говорив канцлер.

При цьому "Мілітарний" уточнює, що Шольц не сказав, про яке саме ЗРК йдеться — SLS або SLM. Ці комплекси відрізняються один від одного ракетами, шасі, а також дальністю перехоплення повітряних цілей.

А моніторинговий проект пише, що це буде саме SLS.

Що відомо про IRIS-T

Ця система протиповітряної оборони німецького виробництва призначена для того, щоб знищувати літаки, гелікоптери, безпілотні летальні засоби або навіть крилаті та балістичні ракети, які ворог випускає по мирних містах.

В основі комплексу – ракета IRIS-T із інфрачервоною головкою самонаведення, модернізована для наземного пуску. Ціль уражається на фінальному відрізку польоту.

За своєю конструкцією IRIS-T SLM складається з трьох основних елементів, а саме:

пускова установка на шасі вантажівки MAN SX 45 (8x8) та місце для восьми ракет,

радіолокаційна установка,

машина керування.

Відмінність

IRIS-T SLM – протиповітряна оборона середньої дальності, має дальність роботи 40 км та висоту 20 км.

IRIS-T SLS – протиповітряна оборона ближньої дії. Дальність роботи – 12 км., висота – до 8 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина передає Україні розвідувальні дрони Songbird, які можуть працювати в екстремальних умовах.