Усик — Ф'юрі 2: онлайн-трансляція церемонії зважування (відео)

Боксери проведуть фінальну дуель поглядів перед реваншем

У п’ятницю, 20 грудня, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) та колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) проведуть стандартну церемонію зважування. Поєдинок між боксерами заплановано на 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

У прямому етері офіційну церемонію зважування боксерів покаже YouTube канал DAZN. Початок заходу о 20:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція церемонії зважування учасників шоу Усик — Ф’юрі 2

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок Усик — Ф’юрі 2 в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо. Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів.