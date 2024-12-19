Наївся і спить: вчені виявили справжнього монстра у далекому космосі, як він виглядає (фото)

Астрономи тепер збентежені

Вчені виявили справжнього гігантського монстра у віддаленому куточку Всесвіту – давню чорну дірку. Вона існувала всього через 800 млн років після Великого вибуху.

Про це пише сайт Space.com. За його даними, знахідку було виявлено за допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб". Цей монстр важить 400 млн разів більше Сонця і є найбільшою чорною дірою, яку спостерігав телескоп Вебб у ранньому Всесвіті.

Примітно і те, що вона "спить" Цей дивовижний об’єкт просто "відключився" після того, як поглинув занадто велику кількість галактичного газу та пилу. Спантеличила вчених і маса цієї знахідки. Справа в тому, що надмасивні чорні діри знаходять у центрах галактик у локальному Всесвіті, тобто вони існують вже мільярди років, і дані гіганти мають приблизно 0,1% маси своєї рідної галактики. Але виявлена ​​в ранньому Всесвіті гігантська чорна діра має масу, яка становить приблизно 40% маси своєї рідної галактики.

Раніше вважалося, що формування таких гігантів становить мільярди років. Але цей об’єкт з’явився лише через 800 мільйонів років після створення Всесвіту. Астрономи не можуть зрозуміти, як вони з’явилися так швидко. Величезний розмір виявленої чорної діри і той факт, що вона навіть не росте швидко за рахунок поглинання матерії, лише посилює загадку. Астрономи очікували від чорної діри такого розміру те, що вона жадібно поглинатиме матерію, щоб рости, але вона майже цього не робить, якщо точніше, то поглинання відбувається надзвичайно повільно.

Автори дослідження припускають, що такі чорні діри могли з’явитися спочатку дуже великими або їхня ненажерливість проявляється стрибкоподібно.

Чорна діра в ранньому Всесвіті, яка переїла і збирається заснути (Ілюстрація)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розгадали походження дивного сигналу із глибин космосу.