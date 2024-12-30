Згадувалося ще в Біблії: вчені знайшли тисячолітню насінину і виростили з неї вимерле дерево (фото)

Швидше за все насіння в печері сховала якась тварина

У 1980-х роках вчені змогли виявити насінину невідомого дерева в одній з печер Юдейської пустелі. Попри те, що воно пролежало близько 1000 років, їм вдалося повернути його до життя.

На сьогодні дерево вже майже досягло у висоту трьох метрів, що дозволило вченим уважніше подивитися на нього і розповісти, чим воно є. Дослідження оприлюднено в журналі Communications Biology.

Дерево отримало назву "Шеба" ("Sheba") і в природі воно більше не зустрічається, проте воно згадується в Біблії.

Цей невідомий раніше вид дерев належить до роду Commiphora і входить до сімейства Burseraceae. Інші рослини цього сімейства дуже відомі тим, що виділяють неалергенні ароматичні смоли, відомі по всьому світу як ладан та миро (мірра). У втраченого виду ароматичних властивостей знайдено не було.

Водночас учені припускають, що з цього дерева витягували субстанцію, яку названо в Біблії як "цорі". Цю цілющу смолу згадували у книгах Буття, Єремії та Єзекіїля.

Аналіз листя рослини показав, що вони багаті на пентациклічні тритерпеноїди — тобто сполуки, що мають протизапальні, антибактеріальні та протиракові властивості. Також там було виявлено великий вміст сквалену, який використовується для догляду за шкірою.

Вчені вважають, що насіння, з якого виростили дерево, потрапило до печери в Йорданській рифтовій долині Мертвого моря десь між 993 та 1202 роками нашої ери. Найбільш вірогідним є те, що воно було занесене туди якоюсь твариною на кшталт дрібного гризуна або птахом на зразок голуба або горлиці.

Також не виключено, що воно могло бути заховано людьми, щоб зберегти їх до кращих часів.

"Оскільки насіння "Шеби" належало представнику місцевого виду можливо, пов’язаному з торгівлею, його могли вважати досить цінним, щоб навмисно сховати в печері", — кажуть автори дослідження.

Як повідомлялося раніше, вчені зазирнули у глибини озера Енігма в Антарктиді. Попри те, що воно знаходиться під десятком метрів льоду, у ньому процвітає ціла екосистема, яку ніколи не бачили раніше.