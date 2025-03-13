На Львів насувається сильне похолодання, у місті вживають екстрених заходів

Температура повітря може опуститись до 0 градусів

Опалювальний сезон повернеться до Львова через різке похолодання, яке незабаром накриє Україну. Подачу тепла до будинків місцевих жителів буде відновлено вже 14 березня.

Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради. Там нагадали, що через потепління 7 березня Львівтеплоенерго повністю зупинило подачу опалення до житлових будинків.

"позаяк температура зовнішнього повітря сягала 17-19 градусів. Тому щоб уникнути перегрівів у квартирах і щоб мешканці могли зекономити кошти, тепло до помешкань львів’ян до сьогодні не подавалося. Натомість школи, садочки, поліклініки і лікарні теплопостачання отримували", — нагадала влада.

Проте мінлива погода повернула повноцінний опалювальний сезон до міста. Справа в тому, що найближчими днями у Львові прогнозують різке похолодання та дощі. За даними "Укргідрометцентру", відчути його можна буде вже 15 березня. Вночі стовпчики термометрів можуть опуститися аж до 0 градусів, а в наступні дні буде все холодніше. Наприклад, 18 березня вдень очікується лише 0…+2 градуси тепла. Вночі: -5…-7. Також ці дні обіцяють бути дощовими.

15 березня

18 березня

"Наші тепловики постійно моніторили температуру і, у зв’язку із майбутнім похолоданням, завтра ввечері буде відновлено подачу тепла до житлових будинків. За словами тепловиків, відсутність опалення у період 7 березня — 14 березня зекономить мешканцям приблизно 20% на оплаті за тепло", — повідомили у міськраді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чого очікувати від погоди у Києві найближчими днями.