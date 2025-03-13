По всій Україні оголошували повітряну тривогу: яка була загроза

Існувала загроза пуску ракет

Повітряна тривога була оголошена по обіді 13 березня по всій території України. Причиною називають зліт МІГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про загрозу написали на телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ о 12:37. "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К . Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — йдеться у дописі.

Зліт літака з аеродрому "Саваслейка" наразі має бойові характеристики, повідомляють у ППО Львівщини і закликають спускатися в укриття. Станом на 12:48 пуски ракет не фіксувались, повідомляють моніторингові пабліки. Згодом повідомили, що борт розвернувся і летить назад, проте ця інформація не підтверджена. О 12: 52 оголосили про відбій повітряної тривоги. Загроза минула.

МіГ-31К є модифікованою версією радянського надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31, пристосованого спеціально для запуску гіперзвукових ракет "Кинджал". Ця модифікація може нести одну ракету Х-47М2 "Кинджал" на зовнішній підвісці. МіГ-31К розганяється до швидкості 2,83М (близько 3400 км/год), що дозволяє ракеті набирати гіперзвукову швидкість одразу після відокремлення від носія.

"Кинджал" (Х-47М2) — російська аеробалістична ракета, що розвиває швидкість до 10М (понад 12000 км/год). Дальність ураження становить близько 2000 км, що дозволяє запускати її з територій Росії чи Білорусі. Висока швидкість та маневреність ракети ускладнюють її перехоплення системами протиповітряної оборони. Боєголовка може нести заряд вагою до 500 кг. Точність ураження цілі – до 10 метрів, що робить "Кинджал" надзвичайно небезпечною зброєю для критичної інфраструктури та військових об'єктів.

Раніше "Телеграф" також писав, що росіяни заявили, що запустили "Кинджал" з винищувача Су-34. Втім, згодом вони самі спростували цю інформацію.