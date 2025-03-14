Скільки українських дітей викрала Росія з початку війни: Україна в ОБСЄ назвала жахливі цифри

Повернути на українську територію вдалося лише 1227 дітей – росіяни намагаються перешкоджати процесу

Російські окупанти з початку повномасштабної війни незаконно депортували в Росію 19 546 українських дітей. Ще 1700 дітей, які стали жертвами російської агресії, просто зникли безвісти. Україна вимагає від міжнародних організацій активної участі в процесі повернення цих дітей додому.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ". Він зазначив, що дії російських окупантів порушують міжнародні норми та є проявом геноцидної політики російського режиму щодо народу України.

"Незаконна депортація та насильницька русифікація українських дітей є частиною геноцидної політики Кремля щодо українського народу. Україна ніколи не погодиться на компроміси в цьому питанні", – заявив він.

Вітренко зазначив, що під так звану "тимчасову опіку" (викрадення з подальшим незаконним "всиновленням") окупанти передали щонайменше 380 дітей. Повернути на українську територію вдалося лише 1227 дітей, оскільки росіяни продовжують перешкоджати процесу повернення усіма можливими способами.

"Ми вважаємо це питанням критичної важливості для наступних поколінь. Україна очікує від ОБСЄ активної участі у сприянні поверненню всіх депортованих дітей, незаконно затриманих цивільних та медичних працівників, у захисті прав військовополонених, а також у звільненні кримських політв’язнів… Критично важливим залишається питання утримання Росією в ізоляції українських цивільних і військовослужбовців, а також заборона доступу до них представникам ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста", – додав постпред України.

Раніше "Телеграф" писав, що новий учасник надважкого процесу повернення з Росії українських дітей, депортованих чи насильно вивезених, – Південно-Африканська республіка (ПАР) – матиме в ньому свою роль. Це скоріш за все буде уніфікація логістичних та юридичних питань. При цьому українській стороні для дієвої залученості країни з далекого континенту потрібно долати певні упередження та робити акцент не на цифрах, а на реальних історіях маленьких українців та зусиллях Росії по викоріненню національної ідентичності.