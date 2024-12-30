Упоминалось еще в Библии: ученые нашли тысячелетнее семечко и вырастили из него вымершее дерево (фото)

Скорее всего семечко в пещере спрятало какое-то животное

В 1980-х годах ученые смогли обнаружить семена неизвестного дерева в одной из пещер Иудейской пустыни. Несмотря на то, что там оно пролежало около 1000 лет, им удалось вернуть его к жизни.

К настоящему времени дерево уже почти достигло в высоту трех метров, что позволило ученым более пристально посмотреть на него и рассказать, чем же оно является. Исследование обнародовано в журнале Communications Biology.

Дерево получило название "Шеба" ("Sheba") и в природе оно больше не встречается, зато оно упоминается в Библии.

Этот неизвестный ранее вид деревьев принадлежит к роду Commiphora, и входит в семейство Burseraceae. Другие растения этого семейства очень известны тем, что выделяют неалергенные ароматические смолы, известные по всему миру как ладан и миро (мирра). У потерянного вида ароматического свойства найдено не было.

Вместе с тем, ученые предполагают, что из этого дерева извлекали субстанцию, которая названа в Библии как "цори". Эту целебную смолу упоминали в книгах Бытия, Иеремии и Иезекииля.

Анализ листьев растения показал, что они богаты пентациклическими тритерпеноидами — то есть соединениями, обладающими противовоспалительными, антибактериальными и противораковыми свойствами. Также там было обнаружено большое содержание сквалена, который используется в уходе за кожей.

Ученые считают, что семечко, из которого вырастили дерево, попало в пещеру в Иорданской рифтовой долине Мертвого моря где-то между 993 и 1202 годами нашей эры. Наиболее вероятным является то, что оно было занесено туда каким-то животным вроде мелкого грызуна или же птицей вроде голубя или горлицы.

Также не исключено, что оно могло быть спрятано людьми, чтобы сохранить их к лучшим временам.

"Поскольку семя "Шебы" принадлежало выжившему представителю местного вида, возможно, связанному с торговлей, его могли счесть достаточно ценным, чтобы намеренно спрятать в пещере", — говорят авторы исследования.

Как сообщалось ранее, ученые заглянули в глубины озера Энигма в Антарктиде. Несмотря на то, что оно находится под десятком метров льда, в нем процветает целая экосистема, которую никогда не видели ранее.