У Підмосков’ї чути вибухи, кілька аеропортів закриті через загрозу дронів (фото)

Це – третій за величиною московський аеропорт

Аеропорт "Внуково" в Москві призупинив роботу рано вранці в п’ятницю, 14 березня. Також обмеження польотів запроваджено і в аеропорту в Калузі. Вибухи пролунали у підмосковній Балашисі, також вибухи були у ЖК "Південна Бітця" у Підмосков’ї.

Про вибухи в Підмосков’ї інформує Telegram-канал ASTRA. Як повідомляють РосЗМІ, у "Внуково" затримано рейси на виліт та на приліт. Там було введено план "Килим", це означає вимогу негайної посадки або виведення з району його оголошення всіх суден, що знаходяться в повітрі, крім військових та рятувальних.

"Внуково" – третій за величиною московський аеропорт, один із п’яти міжнародних аеропортів у столиці РФ. Він розташований в межах Москви, в 10 км на південний захід від МКАДу.

Водночас, жителі підмосковних Одинцово та Щелково повідомляють про звуки вибухів. Мешканці підмосковної Балашихи повідомляють про дим у місті після звуків вибухів.

Дим після вибуху у Балашисі

Південна Бітца

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 14 березня в російському Туапсе (Краснодарський край) було голосно, оскільки ударні безпілотники вкотре атакували місцевий нафтопереробний завод. Нафтові потужності, схоже, були вдало вражені: на місці влучень розгорілася сильна пожежа, яка підтверджувала фото та відео з місця подій. Після вибухів у районі нафтопереробних потужностей спалахнуло яскраве полум’я.