Назвали в честь бога подземного царства: в Азии обнаружили особый вид мурены (фото)

Мурену случайно обнаружили в подземной реке на Филиппинах

Несмотря на изученность нашей планеты, ученые продолжают находить новые виды. В Азии нашли новый вид мурены. В отличие от других представительниц этого вида, она живет в устьях рек и пещерных водоемах, а не в море. В мире насчитывается около 230 видов мурен, большинство из которых живут в морской среде.

Мурена Аида (Uropterygius hades) – это темно-коричневая, удлиненная, змеевидная мурена, которая, в отличие от других, живет в темных, мутных водах, часто под землей. Она распространена в центральной части Индо-Тихоокеанского региона и была найдена на юге Японии, Тайване, Филиппинах, юге Явы и Фиджи.

Мурена имеет змеевидное тело

Новый вид мурен был назван в честь бога подземного мира Аида из-за уникальной среды обитания, гнездового поведения, высокой чувствительности к свету и, самое главное, темной окраски. Открытие змеиной мурены Аида было фактически случайным, когда три исследователя из Национального университета имени Сунь Ятсена исследовали пещеру подземной реки Пуэрто-Принсеса.

У Мурена Аиды очень маленькие глаза

Эти мурены постоянно пытаются укрыться, когда на них попадает свет. Считается, что их маленькие глаза адаптируются к условиям низкой освещенности, а немногочисленные сенсорные поры на голове предотвращают засорение илом.

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