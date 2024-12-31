Не мутанти, але не схожі на інших: чорнобильські собаки знову здивували вчених

Таких собак, як біля ЧАЕС, немає в жодному іншому місці світу

Чорнобильська зона відчуження привертає увагу не лише фанатів гри S.T.A.L.K.E.R, а й вчених-біологів. Однією з причин є популяція місцевих собак, які після катастрофи 1986 року були кинуті господарями і залишилися жити в Зоні відчуження.

Річ у тому, що вони мають сильні генетичні відмінності від інших популяцій навіть у Київській області, не говорячи вже про собак за межами України. Нове дослідження, оприлюднене в журналі PLOS One, спробувало пояснити, в чому їх секрет.

Звичайно ж про мутантів з ігор і фільмів жахів не йдеться, проте у 2023 році дослідники порівняли популяцію собак у Зоні відчуження з тваринами, які жили всього за 16 кілометрів від неї, і виявили значні генетичні відмінності.

Пізніше ще одне дослідження підтвердило, що собаки, які живуть безпосередньо біля АЕС, є генетично ізольованими, навіть попри географічну близькість до інших популяцій.

У новому дослідженні вчені спробували зрозуміти, у чому причина. І як виявилося, справа зовсім не в мутаціях.

Вчені побачили, що чорнобильські собаки не мають якихось хромосомних аномалій. Що цікаво, сусідні популяції мали навіть більшу частку нових хромосомних алелів, ніж побратими, що мешкають біля ЧАЕС, хоча й там жодних аномалій не було виявлено. Тобто ні про які помітні мутації не йдеться.

Питання, чому ж чорнобильські собаки почали істотно відрізнятися від сусідів, залишається відкритим. Проте вчені припускають, що у природному доборі, який "відсіяв" тих індивідів, які виявилися нездатними пристосуватися до умов високого забруднення.

Наприклад, на це може вказувати виявлення незвичайних ділянок геному, пов’язаного з регуляцією клітинного циклу і механізмами відновлення ДНК. Тобто в умовах радіоактивного випромінювання та високої концентрації токсинів існує велика ймовірність пошкодження ланцюжка ДНК, і в цих умовах механізми відновлення стають критично важливими для виживання.

Таким чином, можливо, прямо зараз у Чорнобилі ми наочно бачимо те, як працює еволюція практично в реальному часі. Варто пам’ятати, що з моменту Чорнобильської катастрофи минуло трохи менш як 40 років, що зазвичай дуже мало, щоб назбирати суттєвих змін у геномі. Але вже зараз їх так багато, що можна говорити про потужний тиск природного відбору в екстремальній ситуації.

Поки що ці тварини залишаються представниками знайомого нам виду домашніх собак. Однак не можна виключати, що через деяку кількість поколінь чорнобильські собаки будуть вважатися зовсім іншим видом.

Варто зазначити, що біологи у Чорнобилі звернули увагу не лише на собак. Наприклад, місцеві нематоди встигли їх здивувати тим, що практично не зазнають дії радіації.