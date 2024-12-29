Один із найяскравіших об’єктів Всесвіту підсвітив незрозумілу нитку в космосі: вчені не знають, що це

Деякі об’єкти на нових фото поки не розпізнані

Серед безлічі вогників на зоряному небі є один, який помітно виділяється на тлі всіх інших. Квазар 3C 273 залишається найбільш далеким об’єктом, який можна побачити із Землі у звичайний телескоп. Але як він виглядає, якщо на нього подивитися через "незвичайний" телескоп?

Щоб відповісти на це питання, астрономи використали можливості легендарного космічного телескопа "Хаббл". Деталі роботи були описані в журналі Astronomy & Astrophysics.

Квазар 3C 273 знаходиться на відстані 2,5 мільярда світлових років. Тобто ми зараз можемо бачити світло, яке почало подорож ще до виникнення на нашій планеті багатоклітинного життя.

Причина того, що ми можемо побачити цей об’єкт із Землі, криється в його яскравості еквівалентом трильйонів Сонця. Вчені кажуть, що навіть якби він знаходився на відстані кілька десятків тисяч світлових років від нас, то ми б бачили його в небі, як ще одне Сонце.

Відкрили його в 1963 році і вже тоді вчені зрозуміли, що дивляться не на звичайну зірку, оскільки жодна з зірок не могла б сяяти настільки яскраво, щоб бути помітною на Землі з цієї відстані. Зараз ми розуміємо, що цей об’єкт є активним центром галактики, який обертається навколо чорної діри з масою приблизно 900 мільйонів сонячних.

Газ і пил навколо чорної діри в міру засмоктування всередину стикаються з величезною гравітацією і тертям, через що починають генерувати світло по всьому спектру випромінювання, перш ніж згаснути назавжди.

3C 273 у видимому світлі

"Для Хаббла дивитися на квазар 3C 273 — це як дивитися прямо в сліпучу фару автомобіля і намагатися побачити мурах, що повзуть по обіді навколо нього", — повідомили астрономи.

Однак вони змогли використати Систему візуалізації космічного телескопа (STIS) і трохи приглушити основне свічення, щоб розглянути деталі біля квазара. Це можна порівняти з тим, якби ви тримали руку перед променем ліхтаря, коли хтось світить вам у вічі. Таким чином вам вдалося розглянути "підсвічені" об’єкти, не будучи засліпленими.

Знімок квазару без STIS (зверху) та зі STIS (знизу)

Дослідникам також вдалося виявити об’єкти, які раніше ніхто не бачив — ці світлові згустки можуть бути галактиками-супутниками або шматками зоряного матеріалу, що знаходяться в процесі поглинання.

Також вони виявили L-подібну світлову нитку, яку ще слід ідентифікувати.

"Наше попереднє уявлення було дуже обмеженим, але Хаббл дозволяє нам детально зрозуміти складну морфологію квазара та галактичні взаємодії. У майбутньому подальше вивчення 3C 273 в інфрачервоному світлі за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба може дати нам більше підказок" — кажуть вчені.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили справжнього гігантського монстра у віддаленому куточку Всесвіту — давню чорну дірку. Вона з’явилася лише у 800 млн років після Великого вибуху.