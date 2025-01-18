Найкращий біатлоніст світу оголосив про завершення кар’єри: що говорив про війну в Україні

Норвезький біатлоніст зробив заяву

Титулований норвезький біатлоніст Йоганнес Бо оголосив, що завершить кар’єру після закінчення сезону 2024/25. Спортсмен зізнався, що хоче більше часу приділяти сім’ї.

Відповідний пост норвежець опублікував на своїй сторінці в Instagram. Біатлоніст має намір завершити свої виступи в Норвегії, на домашньому етапі Кубка світу.

"Протягом 13 років я був частиною найкращої національної збірної світу, за мною стояли найкращі спонсори світу. Останні шість сезонів я поєднував топовий спорт із сімейним життям.

Тепер я знаю, що настав час поставити сім’ю на перше місце.

Згідно з планом, я збирався виступати ще рік, але олімпійська відданість вимагає ще більшого, у тому числі від тих, хто мене оточує. Я все ще люблю змагатися, але змагальних днів менше в порівнянні з іншими.

Насолоджуємось останніми гонками разом, перш ніж ми голосно фінішуємо у Голменколлені 20-23 березня”, – написав Бо.

Бо 5 разів перемагав на Олімпійських іграх, 20 разів — на чемпіонатах світу та 5 разів брав Кубок світу.

На початку березня 2022 року норвежець достроково завершив сезон і звернувся до вболівальників. Віе закінчив свою заяву словами підтримки України. Йоганнес після початку повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну виступив проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Його думка не змінилася з того часу.

"Я розумію, що має бути постійна дискусія про те, коли вони, можливо, повернуться, але сьогодні ми далекі від обговорення цього", — говорив Йоганнес.

Біатлоністи підняли український прапор в Обергофі/Фото: Getty Image

На початку 2025 року Бо публічно підтримав Україну, розгорнувши український прапор з усіма учасниками квіткової церемонії в Обергофі. Це викликало істерику у РФ. Крім того, Бо віддав свій біб на благодійний аукціон, отримані кошти підуть на допомогу Україні.