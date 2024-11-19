Величезний волохатий тарантул нового виду був знайдений на Кубі (фото)

Павук відрізняється на рідкість волохатими ногами, зокрема таку особливість виявили у самців

Павуки в світі не тільки розширюють ареал існування, а й вперше з'являються перед вченими. На Кубі дослідники знайшли новий вид тарантула Trichopelma grande — великим він названий не дарма, адже має чималі розміри та унікальну волохатість.

Нового павука знайшли два дослідники Девід Ортіс з університету Масарика в Чехії та Елієр Фонсека з Кубинського зоологічного товариства. Цей регіон відрізняється великою кількістю різноманітних тарантулів, однак Trichopelma grande відрізняється серед них як "гігант серед гномів".

Серед унікальних особливостей павука — велика кількість довгого волосся в нижній частині ніг, живуть вони в норах-люках на землі. На черевці у тарантула чіткий візерунок із плям, а на спині шість темніших і світліших поперечних смуг. Його голова непропорційна велика у порівнянні з іншими представниками його виду.

Новий вид тарантула Trichopelma grande

Було знайдено лише три особини цього виду (усі самці), і тільки їхній панцир має розміри від 8,4 до 11,1 міліметра. Trichopelma grande був виявлений ​​в чотирьох окремих місцях у національному парку Віньялес у провінції Пінар-дель-Ріо, на заході Куби. Найближчий генетичний родич такого гіганта живе у Коста-Ріці.

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