В Угорщині знайшли унікальний скелет жінки з незвичайною "професією" (фото)

У жінки явно було насичене життя

На території Угорщини виявлено поховання, де знайшли останки жінки. Унікальною знахідку робить те, що ця жінка мала при собі зброю.

Про це йдеться у недавньому дослідженні, оприлюдненому в журналі PLOS ONE. Хоча міфи про східноєвропейських жінок-войовниць у ранньому середньовіччі є предметом давніх суперечок серед істориків, проте досі їхнє існування не було підтверджено переконливими археологічними знахідками.

Ідентифікацію знахідок до того ж ускладнює те, що останки зазвичай погано зберігаються до сьогодні, що ускладнює спроби зрозуміти стать померлої людини. Ще більша складність полягає в тому, що по похованнях не завжди можна зрозуміти, чи справді людина була воїном. Проте все ж таки є деякі моменти, які можуть натякнути нам, що робили ці люди в ті далекі часи.

Скелет, що носить нудне позначення SH-63, виявлений у похованні Шарретудварі-Хізофельд. Воно є найбільшим похованням X століття в Угорщині, а на його території зазвичай знаходять скелети зі зброєю та кінним спорядженням. У ті часи угорці вже перетнули Карпати та розселилися на території своєї нинішньої батьківщини, проте ще не встигли прийняти християнство.

Також вони зберігали свої степові традиції, серед яких любов до набігів на сусідів. Відмінною рисою їхньої армії була озброєна луками легка кавалерія, яка використовувалася для цих швидких нальотів.

Саме речі, які пов’язані з військовою справою здебільшого і знаходять у "чоловічих" похованнях на цвинтарі Шарретудварі-Хізофельд — наконечники стріл, шаблі, а іноді сокири. Жіночі могили зазвичай відрізняються прикрасами на кшталт намиста, кілець для волосся, виробів з металу, браслетів та кілець.

Могила SH-63 виявилася чимось середнім. Там були знайдені кільця для волосся, ланцюжок з кам’яних та скляних намистин, а також наконечники стріл, деталі сагайдака і накладка для лука з оленячого рогу.

Це змусило археологів придивитися уважніше до скелета і провести генетичний і морфологічний аналіз. Їхня гіпотеза підтвердилася, що зробило знахідку першою відомою жінкою, яку поховали зі зброєю у Карпатському басейні у X столітті.

Під час детального огляду було також знайдено ознаки остеопорозу. Хоча ця хвороба зустрічається в обох статей, але найчастіше вона вражає літніх жінок. Так що це дає підставу припускати, що SH-63 була зовсім не молодою.

Також у неї знайшли три виражені сліди травм верхніх кінцівок, що може говорити про те, що вона кілька разів у житті падала на витягнуту руку чи плече. Ці травми так і не загоїлися до кінця, але як вона їх отримала вчені поки не знають.

Крім того, у жінки були помічені різні зміни у суглобах, а також у місцях прикріплення м’язів до кісток, особливо з правої частини тіла. Подібні зміни було знайдено і в інших могилах, де було знайдено зброю.

Вчені кажуть, що потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, чи була SH-63 середньовічною угорською завойовницею. Однак навіть без цього знахідка є унікальною.

Як повідомлялося раніше, вчені виявили насіння дерева, яке тисячу років пролежало в печері в Іудейській пустелі. Попри давнину, вони змогли його проростити та зрозуміли, що ці дерева більше не існують.