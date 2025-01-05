В Венгрии нашли уникальный скелет женщины с необычной "профессией" (фото)

У женщины явно была насыщенная жизнь

На территории Венгрии обнаружено захоронение, в котором нашли останки женщины. Уникальной находку делает то, что у этой женщины было при себе оружие.

Об этом говорится в недавнем исследовании, обнародованном в журнале PLOS ONE. Хотя мифы о восточноевропейских женщинах-воительницах в раннем средневековье являются предметом давних споров среди историков, однако до сих пор их существование не было подтверждено убедительными археологическими находами.

Идентификацию находок к тому же осложняет то, что останки обычно плохо сохраняются до нынешних времен, что усложняет попытки понять пол умершего человека. Еще большая сложность заключается в том, что по захоронениям не всегда можно понять, был ли действительно человек воином. Однако все же есть некоторые моменты, которые могут намекнуть нам, что делали эти люди в те далекие времена.

Скелет, носящий скучное обозначение SH-63, обнаружен в захоронении Шарретудвари-Хизофёльд. Оно представляет собой крупнейшее захоронение X века в Венгрии, а на его территории обычно находят скелеты с оружием и конным снаряжением. В те времена венгры уже пересекли Карпаты и расселились на территории своей нынешней родины, однако еще не успели принять христианство.

Также они еще сохраняли свои степные традиции, среди которых любовь к набегам на соседей. Отличительной чертой их армии была вооруженная луками легкая кавалерия, которая использовалась для этих быстрых налетов.

Именно вещи, которые связаны с военным делом в основном и находят в "мужских" захоронениях на кладбище Шарретудвари-Хизофёльд — наконечники стрел, сабли, а иногда топоры. Женские могилы обычно отличаются украшениями вроде бус, колец для волос, изделий из металла, браслетов и колец.

Могила SH-63 оказалось чем-то средним. Там были найдены кольца для волос, цепочка из каменных и стеклянных бусин, а также наконечники стрел, детали колчана и накладка для лука из оленьего рога.

Это заставило археологов присмотреться внимательней к скелету и провести генетический и морфологический анализ. Их гипотеза подтвердилась, что сделало находку первой известной женщиной, которую похоронили с оружием в Карпатском бассейне в X веке.

Во время детального осмотра были также найдены признаки остеопороза. Хотя эта болезнь встречается у обоих полов, но чаще всего она поражает пожилых женщин. Так что, это дает основание предполагать, что SH-63 была вовсе не молодой.

Также у нее нашли три выраженные следы травм верхни конечностей, что может говорить о том, что она несколько раз в жизни падала на вытянутую руку или плечо. Эти травмы так и не зажили до конца, но как она их получила ученые пока не знают.

Кроме того, у женщины были замечены различные изменения в суставах, а также в местах прикрепления мышц к костям, особенно с правой части тела. Подобные изменения были найдены и у других могилах, где было найдено оружие.

Ученые говорят, что нужно больше исследований, чтобы понять, была ли SH-63 средневековой венгерской воительницей. Однако даже без этого находка является уникальной.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили семечко дерева, которое тысячу лет пролежало в пещере в Иудейской пустыне. Несмотря на древность, они смогли его прорастить и поняли, что эти деревья больше не существуют.