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Легше не буде. Сильна магнітна буря поновила свою активність, хоча мала завершитись

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Сонце
Сонце. Фото Відкриті джерела

Упродовж середи землянам варто очікувати на 5-бальний магнітний шторм

Магнітна буря "червоного" рівня, яка мала завершитись ще на початку тижня, поновила свою активність. А пляма, що створила сильні спалахи, не спричинила жодного викиду корональної маси (СМЕ) у космос, який міг би впливати на магнітне поле нашої планети.

Як йдеться у прогнозі Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, нині, 8 січня, на Землі тримається сильна магнітна буря в 5 балів. Вже 9 січня її потужність зменшиться і пануватиме геомагнітна "тиша".

З 10 по 12 січня не прогнозується будь-яких коливань вище 4 балів включно.

Водночас з 3 січня сонячна пляма AR3947 спричинила три X-спалахи та десятки сонячних спалахів M-класу. Вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather пояснили, що уся ця діяльність не призвела до жодного значного CME.

"Спалахи та CME — це два різні аспекти вибуху сонячних плям, і вони не завжди відбуваються одночасно. Десятки спалахів з нульовим CME – це трохи незвично, але не безпрецедентно. Однак може статися і навпаки, коли AR3947 може раптово почати виробляти CME без значних спалахів", — додали астросиноптики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, коли в Україну повернуться морози та сніг.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік