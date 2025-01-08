Легче не будет. Сильная магнитная буря возобновила свою активность, хотя должна была завершиться

На протяжении среды землянам следует ожидать 5-балльный магнитный шторм

Магнитная буря "красного" уровня, которая должна была завершиться еще в начале недели, возобновила свою активность. А пятно, создавшее сильные вспышки, не повлекло за собой никакого выброса корональной массы (СМЕ) в космос, который мог бы влиять на магнитное поле нашей планеты.

Как говорится в прогнозе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 8 января на Земле держится сильная магнитная буря в 5 баллов. Уже 9 января ее мощность снизится и будет царить геомагнитная "тишина".

С 10 по 12 января не прогнозируется каких-либо колебаний выше 4 баллов включительно.

В то же время с 3 января солнечное пятно AR3947 вызвало три X-вспышки и десятки солнечных вспышек M-класса. Ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather объяснили, что вся эта деятельность не привела ни к одному значительному CME.

"Вспышки и CME — это два разных аспекта взрыва солнечных пятен, и они не всегда происходят одновременно. Десятки вспышек с нулевым CME — это немного необычно, но не беспрецедентно. Однако может произойти и наоборот, когда AR3947 может внезапно начать производить CME без значительных вспышек", — добавили астросиноптики.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, когда в Украину вернутся морозы и снег.