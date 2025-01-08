Укр

Легче не будет. Сильная магнитная буря возобновила свою активность, хотя должна была завершиться

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Солнце
Солнце. Фото Открытые источники

На протяжении среды землянам следует ожидать 5-балльный магнитный шторм

Магнитная буря "красного" уровня, которая должна была завершиться еще в начале недели, возобновила свою активность. А пятно, создавшее сильные вспышки, не повлекло за собой никакого выброса корональной массы (СМЕ) в космос, который мог бы влиять на магнитное поле нашей планеты.

Как говорится в прогнозе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сейчас, 8 января на Земле держится сильная магнитная буря в 5 баллов. Уже 9 января ее мощность снизится и будет царить геомагнитная "тишина".

С 10 по 12 января не прогнозируется каких-либо колебаний выше 4 баллов включительно.

В то же время с 3 января солнечное пятно AR3947 вызвало три X-вспышки и десятки солнечных вспышек M-класса. Ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather объяснили, что вся эта деятельность не привела ни к одному значительному CME.

"Вспышки и CME — это два разных аспекта взрыва солнечных пятен, и они не всегда происходят одновременно. Десятки вспышек с нулевым CME — это немного необычно, но не беспрецедентно. Однако может произойти и наоборот, когда AR3947 может внезапно начать производить CME без значительных вспышек", — добавили астросиноптики.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, когда в Украину вернутся морозы и снег.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #График