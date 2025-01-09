Горів навіть знак Hollywood. Пожежі в США не вщухають, Байден прийняв серйозне рішення (відео)

Збитки від лісових пожеж у Лос-Анджелесі становитимуть від 52 до 57 мільярдів доларів

В американському штаті Каліфорнія вирують лісові пожежі. Президент США Джо Байден оголосив режим масштабного лиха з метою допомогти місцевій владі впоратися з наслідками пожеж. Він також через це скасував свою поїздку до Італії.

Про це повідомляється в оприлюдненій на сайті Білого дому заяві. Зазначається, що американці зможуть отримати гранти на тимчасове житло, ремонт, низьковідсоткові кредити для покриття збитків, які не покриваються страховкою, а також іншу підтримку для відновлення господарств та бізнесу.

Крім того, допомогу направлять місцевій владі, так само як і деяким некомерційним організаціям для проведення аварійних робіт.

Збитки від лісових пожеж у Лос-Анджелесі становитимуть від 52 до 57 мільярдів доларів. Це вже одна з наймасштабніших лісових пожеж в історії Каліфорнії, заявив головний метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

Також у Білому домі повідомили, що Джо Байден скасував свою поїздку до Італії через пожежі у Лос-Анджелесі, заплановану на останні дні свого президентства, аби спостерігати за ситуацією в регіоні.

Тим часом пожежі не вщухають. У мережі показали десятки кадрів, як палає в одному з районів Лос-Анджелеса Голлівуді.

У мережі показали, що вертоліт зняв напис Hollywood. З ним тепер все добре.

Пожежники, аби погасити полумʼя почали використовувати дорожній конус, щоб зачерпнути воду з калюжі, оскільки пожежа в Лос-Анджелесі посилюється, а нестача води зберігається.

Також показали кадри, як виглядав Лос-Анджелес до та після пожежі.

Раніше "Телеграф" писав, що ураган "Мілтон", через який Джо Байден був змушений скасувати свою поїздку на "Рамштайн", може стати одним із найсильніших штормів у США за останні 100 років.