Таким його ніхто не пам'ятає: який вигляд раніше мав залізничний вокзал у Дніпрі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вокзал є важливим символом міської історії та архітектурною пам’яткою
Залізничний вокзал Дніпра – це не просто транспортний об’єкт, а важливий елемент історичної спадщини міста. Вокзал став свідком багатьох змін і перетворень, пройшовши шлях від скромної будівлі до монументального комплексу, що є невід'ємною частиною сучасного міського ландшафту.
Раніше ми розповідали історію залізничного вокзалу в Одесі. Тепер пропонуємо дізнатись, яким раніше був залізничний вокзал в Дніпрі.
Залізничне сполучення у Катеринославі (таку назву тоді носив Дніпро) з’явилося у другій половині XIX століття. У 1884 році було відкрито Катерининську залізницю, яка з’єднала Кривий Ріг і Донбас. Будівництво першого вокзалу стало необхідним через активний розвиток металургії – зростала потреба у швидкому перевезенні сировини та готової продукції.
У 1884 році з’явилася перша будівля залізничного вокзалу, яка мала досить простий вигляд і була зведена виключно для забезпечення транспортних потреб. Проте з часом потреба в більшій та функціональній споруді ставала дедалі очевиднішою.
Зростання міста та збільшення пасажиропотоку призвели до необхідності реконструкції вокзалу. У 1912 році було зведено нову будівлю, яка відповідала вимогам часу – зручнішу для пасажирів і стильну з архітектурної точки зору.
Друга світова війна принесла значні руйнування місту, і залізничний вокзал не став винятком. Будівля сильно постраждала, і після завершення бойових дій її довелося відновлювати фактично з нуля.
У 1951 році було зведено новий вокзал, який існує й донині. Проєкт розробив архітектор Олександр Душкін. Просторі зали, високі склепіння, ліпнина та мармур створили вражаючий вигляд вокзалу.
Після здобуття Україною незалежності залізничний вокзал залишився головним транспортним вузлом регіону, через який щодня проходять тисячі пасажирів. У 2003 році було проведено реконструкцію, під час якої оновили платформи, модернізували зали очікування та встановили сучасні інформаційні табло.