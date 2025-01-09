Таким його ніхто не пам'ятає: який вигляд раніше мав залізничний вокзал у Дніпрі

Вокзал є важливим символом міської історії та архітектурною пам’яткою

Залізничний вокзал Дніпра – це не просто транспортний об’єкт, а важливий елемент історичної спадщини міста. Вокзал став свідком багатьох змін і перетворень, пройшовши шлях від скромної будівлі до монументального комплексу, що є невід'ємною частиною сучасного міського ландшафту.

Раніше ми розповідали історію залізничного вокзалу в Одесі. Тепер пропонуємо дізнатись, яким раніше був залізничний вокзал в Дніпрі.

Залізничне сполучення у Катеринославі (таку назву тоді носив Дніпро) з’явилося у другій половині XIX століття. У 1884 році було відкрито Катерининську залізницю, яка з’єднала Кривий Ріг і Донбас. Будівництво першого вокзалу стало необхідним через активний розвиток металургії – зростала потреба у швидкому перевезенні сировини та готової продукції.

У 1884 році з’явилася перша будівля залізничного вокзалу, яка мала досить простий вигляд і була зведена виключно для забезпечення транспортних потреб. Проте з часом потреба в більшій та функціональній споруді ставала дедалі очевиднішою.

Перша будівля вокзалу, 1905 рік

Зростання міста та збільшення пасажиропотоку призвели до необхідності реконструкції вокзалу. У 1912 році було зведено нову будівлю, яка відповідала вимогам часу – зручнішу для пасажирів і стильну з архітектурної точки зору.

Вокзал на початку ХХ століття

Друга світова війна принесла значні руйнування місту, і залізничний вокзал не став винятком. Будівля сильно постраждала, і після завершення бойових дій її довелося відновлювати фактично з нуля.

Руїни вокзала, 1942 рік

У 1951 році було зведено новий вокзал, який існує й донині. Проєкт розробив архітектор Олександр Душкін. Просторі зали, високі склепіння, ліпнина та мармур створили вражаючий вигляд вокзалу.

Залізничний вокзал у 1962 році

Залізничний вокзал у 1976 році

Після здобуття Україною незалежності залізничний вокзал залишився головним транспортним вузлом регіону, через який щодня проходять тисячі пасажирів. У 2003 році було проведено реконструкцію, під час якої оновили платформи, модернізували зали очікування та встановили сучасні інформаційні табло.