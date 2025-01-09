Україна відновить свій ядерний статус: експерт пояснив, чому це потрібно

Реалізовувати ядерну програму необхідно, але тихо та обережно

Україна буде порушувати питання відновлення свого ядерного статусу, оскільки жодні гарантії безпеки не працюють. Проте з цим питанням потрібно бути обережним, оскільки на Заході до такого ставляться серйозно.

Про це сказав політолог та викладач КНУ ім. Тараса Шевченка Петро Олещук в інтерв'ю УНІАН. За його словами, немає сумніву в тому, що питання відновлення ядерного статусу буде вирішуватися.

Але з цим питанням потрібно бути обережним з двох причин. По-перше, Захід може спробувати завадити Україні відновити ядерну зброю, оскільки там ставляться до таких питань дуже серйозно. По-друге, російський режим, якщо зрозуміє, що Україна реалізує ядерну програму, може спробувати знищити її на старті.

"Крім того, у сучасному світі заведено не декларувати свої плани, якщо вони дійсно починають роботу над ядерною зброєю. Якщо в Ізраїля запитати — чи є у них ядерна зброя, вони скажуть, що ні. Але весь світ знає, що вона в них є. Не можна просто взяти та сказати, що я зробив ядерну бомбу", – додав політолог.

Нагадаємо, восени вийшов резонансний матеріал The Times, в якому йшлося про єдину можливу причину створення Україною ядерної зброї. Він наробив чимало галасу. Попри те, що у МЗС поспішили спростувати будь-які подібні заяви, суспільство все одно жваво обговорює ймовірну появу такого варіанту захисту від Росії. При цьому мало хто враховує, що власна ядерна програма для держави — дуже складне питання, яке не обходиться без багатьох "але".