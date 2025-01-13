Сліди вікінгів в Україні: вчені розгадали таємницю кам'яних дисків (фото)

Питання остаточно не закрите, адже теорія української та польської вчених зустріла критику

Не тільки стародавні таємниці далеких країн приваблюють вчених. Кам'яні диски, знайдені на середньовічних стоянках Русі, викликали новий інтерес серед дослідників.

Все завдяки гіпотезі української вченої Олени Веремейчик та її колеги з Польщі Ольги Антовської-Горанчняк, що вивчали загадкові пірофілітові диски XII–XIII століть. Вони довгий час лишались загадкою через незвичайну конструкцію та невідоме призначення.

Дослідниці припускають, що диски могли бути сонячними компасами — інструментами, які використовували вікінги для морської навігації. Аналіз поверхні трьох дисків (знайдених у Києві, Листвені та Любечі, що на Чернігівщині) виявили їх схожість із сонячними компасами вікінгів, знайденими в Гренландії та Балтійському регіоні. Описані диски особливо нагадують сонячні компаси вікінгів завдяки отворам в центрі і радіальним гравіюванням. На них можна було наносити тимчасові позначки крейдою чи вугіллям.

Диск пірофілітового сланцю з Любеча

Диск пірофілітового сланцю з Листвен

Авторство фото: Олена Веремейчик

Походження матеріалів вказує на місцеве виробництво. Потрібні додаткове дослідження та археологічні експерименти, щоб точно з'ясувати, чи використовували ці кам'яні диски для навігації.

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