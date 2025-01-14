Трамп не квапитиме Україну розпочати переговори з Росією: що зробить натомість

Поки все ще неясно, як Трамп справлятиметься з війною

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не квапитиме Україну з переговорами з Росією. Проте американський лідер може посилити її позиції перед початком.

Про це пише Bloomberg. Європейські чиновники, знайомі з питанням, кажуть, що обмін думками підвищує ймовірність того, що нова адміністрація може допомогти Україні, яка постраждала від війни, повернутися до позиції сили до початку будь-яких переговорів. При цьому вони кажуть, що точно не знають, як вчинить американський лідер.

Таке визнання послідувало за серією приватних переговорів із членами команди Трампа, під час яких трансатлантичні партнери обґрунтували необхідність подальшої підтримки України.

За словами європейців, офіційні особи Трампа, ймовірно, виявилися сприйнятливими до двох аргументів — новий американський лідер ризикує зазнати приниження, порівнянного з хаотичним відходом президента Джо Байдена з Афганістану, якщо він відмовиться від Києва. І якщо Росія здобуде таку перемогу, це тільки підштовхне Китай до більш агресивних дій.

"За тиждень до присяги як 47-го президента все ще неясно, як Трамп справлятиметься з війною Росії, яка наближається до трирічної позначки. Оскільки планувальники в команді Трампа пропонують кілька ідей, немає плану дій для України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня", — заявили європейські та українські чиновники".

Ці розмови, своєю чергою, викликали почуття обережного полегшення в європейських столицях, де офіційні особи прокручували в голові найгірші сценарії на випадок, якщо Трамп виконає свою обіцянку швидко покласти край війні та, можливо, укласти угоду, яка відтіснить Київ і зміцнить позиції президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі заявив, що переговори щодо врегулювання ситуації між Росією та Україною можуть відбутися вже навесні цього року.