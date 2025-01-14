Союзники Трампа підготували законопроєкт про купівлю Гренландії та сподіваються на підтримку

Якщо законопроєкт буде ухвалено, він дозволить Дональду Трампу розпочати переговори з Данією вже з 20 січня

Союзники президента США Дональда Трампа з-поміж республіканців подали законопроєкт про "купівлю Гренландії". Його підтримкою вони намагаються заручитись у Палаті представників Штатів.

Про це пише Reuters. Зазначається, що законопроєкт має десять співавторів, а його назва — "Make Greenland Great Again Act" (Закон "Зробимо Гренландію знову великою").

Якщо законопроєкт буде ухвалено, він дозволить президенту розпочати переговори з Данією 20 січня, коли Трамп вступить на посаду.

"Не пізніше, ніж через 5 календарних днів після угоди з Королівством Данія щодо купівлі Гренландії Сполученими Штатами, президент має передати до відповідних комітетів Конгресу угоду, включаючи всі супутні матеріали та додатки", — йдеться у проєкті.

Передісторія

Дональд Трамп назвав "абсолютною необхідністю" для США отримати у власність Гренландію.

"З метою національної безпеки й свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння Гренландією та контроль над нею є абсолютною необхідністю", — заявив він на своїй сторінці в Truth Social.

Трамп, який має вступити на посаду 20 січня, не виключив застосування військових чи економічних заходів щодо отримання контролю над островом. Раніше він уже пропонував Данії продати Гренландію, проте данський уряд відмовився від такої пропозиції.

Після заяви американського лідера про бажання купити Гренландію Данія має намір посилити безпеку свого острова.

Навіщо Трампу острів в Арктиці, який на продаж ніхто й не збирався виставляти, — далі в матеріалі "Телеграфа": "Навіщо Трампу Гренландія і чи зможе він її купити? Цього ви точно не знали про вкритий льодом остров" .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трампу відповіли у Гренландії на пропозиції щодо купівлі.