Чи мають право у ТЦК забирати мобільні в чоловіків: з'явилася чітка відповідь

З'явилася чітка відповідь

Співробітники територіальних центрів комплектування не мають права забирати мобільні телефони у чоловіків, яких туди доставили. Проте приміщення ТЦК – це режимний об'єкт, і в деяких кабінетах користуватися ними заборонено.

"Одразу скажу, що забирати засоби стільникового зв'язку ТЦК права не мають. Але треба враховувати, що саме приміщення РТЦК — це режимний об'єкт. Тому законною вимогою співробітника ТЦК буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні. Такі приміщення в кожному ТЦК мають бути", — пояснила заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак на пресконференції.

Спілкування мобільним телефоном у приміщенні ТЦК може бути лише у відведених для цього місцях. За словами Лариси Козак, деякі кабінети там мають категорію таких, де заборонено проводити роботу із засобами стільникового зв'язку навіть співробітникам ТЦК.

Як раніше писав "Телеграф", юристи компанії "INSEININ" пояснили, що ТЦК та СП не мають повноважень на затримання чи арешт громадян. Це підрозділи Збройних сил України, які займаються військовим обліком та організовують призов на військову службу.