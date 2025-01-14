Кличко, наркотики та Усик: топ-3 скандалів у кар’єрі Тайсона Ф’юрі

"Циганський король" залишив помітний слід в історії боксу

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) несподівано оголосив про завершення кар’єри. Так склалося, що поєдинки проти українських боксерів стали визначальними у кар'єрі "Циганського короля".

"Телеграф" розповідає про скандали, пов’язані з британським важковаговиком, який довгий час був номером один у Королівській вазі. Популярність та пильну увагу ЗМІ Тайсон отримав після перемоги над Володимиром Кличком у листопаді 2015 року.

Настил рингу в бою з Кличком

Ще до поєдинку Ф’юрі доставав "Доктора Стального Молота". А за кілька годин до бою Тайсон раптово відмовився битися із чемпіоном через настил рингу. На думку "Циганського короля", покриття рингу було "надто м’яким і пружним". У результаті Кличко пішов на поступки та настил поміняли. Багато хто вважає, що це була помилка українця, через що він програв.

Наркотики, ожиріння та депресія після бою з Кличком

Ф’юрі начисто переміг легендарного українського боксера — 115-112, 116-111, 115-112 і виконав свою головну ціль в боксі — став чемпіоном світу, причому одразу за кількома версіями. Володимир активував реванш, але так і не одержав його. Спершу другий поєдинок між українцем та британцем було заплановано на 9 липня 2016 року. Після повідомлення про травму Тайсона реванш перенесли на 29 жовтня. У вересні бій знову скасували, цього разу остаточно.

Однією із причин скасування реваншу стала депресія у боксера.

"Я не хочу більше жити. Щодня сподіваюся, що помру. Це погано, враховуючи, що у мене троє дітей і дружина. Якби я не був християнином, то наклав би на себе руки. Я сподіваюся, що мене вб’ють раніше, ніж я уб’ю себе сам, бо не хочу потім цілу вічність провести в пеклі", – говорив тоді Ф’юрі.

Крім того, боксер, як виявилося, приймав кокаїн. Спортсмен говорив, що таким чином він намагався боротися із депресією. Проте у Тайсона відібрали пояси (від деяких він відмовився сам), він завершив кар’єру, проте одразу передумав. Усі очікували побачити повернення Циганського короля навесні 2017 року, проте цього не сталося. Річ у тому, що Ф’юрі сильно набрав у вазі (до 160 кг) через відсутність тренувань та режиму. "Циганський король" повернувся на ринг лише у червні 2018 року.

Джон Ф’юрі

Джон Ф’юрі, батько і тренер Тайсона влаштував суперечку з бійкою перед першим поєдинком сина проти Олександра Усика. Ф’юрі-старший навіщось ударив головою члена команди українця. "Циганському королю" довелося навіть вибачатися перед владою Саудівської Аравії. Додамо, що на реванш Тайсон не покликав батька і повністю відмовився від сім’ї на 3 місяці, зосередившись на тренуваннях. До речі, це не допомогло британцю.

Зазначимо, після другої поразки від Усика Ф’юрі міг провести грошовий поєдинок проти Ентоні Джошуа, також звучав варіант реваншу з Кличком. Додамо, що Тайсон так і не визнав поразки від Усика.