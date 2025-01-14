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"Літають спокійно до Енгельса і далі": в Україні могли створити нові покращені дрони

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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В Україні могли створити нові дрони. Новина оновлена 14 січня 2025, 11:45
В Україні могли створити нові дрони.. Фото Генштаб ЗСУ

Ще кілька місяців тому ці дрони були лише у статусі "прототипів"

В Україні могли створити витриваліші дрони, які, в тому числі, здатні нести на собі і великі міни, і деякі каби. Вони вже нібито долітали до російського міста Енгельс.

Інформація про це була опублікована в паблику "Миколаївський Ванек". Там зазначається, що йдеться про низку БПЛА, серед яких також є й аналоги "шахедів".

"Це зграя різного роду мопедів (у тому числі аналогів "Шахедів"). У тому числі мопеди, які здатні на собі нести і великі міни, і деякі КАБи". — йдеться у повідомленні.

Автор зазначає, що нібито на власні очі бачив деякі з цих дронів у статусі "прототипів". А зараз, за його словами, вони долітають до російського Енгельса й надалі.

Водночас росіяни у своїх пабліках ідентифікують деякі з цих дронів, нібито БПЛА українського виробництва "Лютій", зазначаючи, що ті можуть пролетіти до 1000 кілометрів та нести на собі до 50 кілограмів вибухівки.

Тим часом у ЗМІ з’являється інформація про те, що в Саратовській та Брянській областях Росії після знищення безпілотників було знайдено кумулятивні бомби КЗ-6 вагою близько 5 кг.

Довідка: "Лютій" – це український дрон-камікадзе великої дальності. Основними операторами є ГУР, СБУ та Повітряні сили ЗСУ. Цей безпілотник найбільш відомий з атак на російську нафтову інфраструктуру та інші стратегічні об’єкти глибоко біля Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дарований безпілотник Backfire української розробки та виробництва пройшов комісію Міністерства оборони.

Теги:
#БПЛА #Дрони #Удари по Росії