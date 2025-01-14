"Літають спокійно до Енгельса і далі": в Україні могли створити нові покращені дрони

Ще кілька місяців тому ці дрони були лише у статусі "прототипів"

В Україні могли створити витриваліші дрони, які, в тому числі, здатні нести на собі і великі міни, і деякі каби. Вони вже нібито долітали до російського міста Енгельс.

Інформація про це була опублікована в паблику "Миколаївський Ванек". Там зазначається, що йдеться про низку БПЛА, серед яких також є й аналоги "шахедів".

"Це зграя різного роду мопедів (у тому числі аналогів "Шахедів"). У тому числі мопеди, які здатні на собі нести і великі міни, і деякі КАБи". — йдеться у повідомленні.

Автор зазначає, що нібито на власні очі бачив деякі з цих дронів у статусі "прототипів". А зараз, за його словами, вони долітають до російського Енгельса й надалі.

Водночас росіяни у своїх пабліках ідентифікують деякі з цих дронів, нібито БПЛА українського виробництва "Лютій", зазначаючи, що ті можуть пролетіти до 1000 кілометрів та нести на собі до 50 кілограмів вибухівки.

Тим часом у ЗМІ з’являється інформація про те, що в Саратовській та Брянській областях Росії після знищення безпілотників було знайдено кумулятивні бомби КЗ-6 вагою близько 5 кг.

Довідка: "Лютій" – це український дрон-камікадзе великої дальності. Основними операторами є ГУР, СБУ та Повітряні сили ЗСУ. Цей безпілотник найбільш відомий з атак на російську нафтову інфраструктуру та інші стратегічні об’єкти глибоко біля Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дарований безпілотник Backfire української розробки та виробництва пройшов комісію Міністерства оборони.