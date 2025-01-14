НС чи шило в *опу Путіну? Як ситуація зі світлом у Молдові вплине на Україну

Свою думку висловили два фахівці

У вівторок, 14 січня, в Республіці Молдова оголошено надзвичайну ситуацію з постачанням електроенергії. Рішення було прийняте у зв'язку з тим, що Energocom не зміг зарезервувати енергетичні потужності через обмеження потужності міжсистемного зв'язку з Румунією.

"Телеграф" дізнавався у експертів, чи вплине це на енергетичну ситуацію в Україні.

Що сталося?

"На 14 січня на правому березі Дністра заплановано споживання електроенергії, аналогічне 13 січня, але через обмеження потужності міжсистемного зв'язку з Румунією (накопиченою на ринку на добу вперед та внутрішньодобовому ринку)", — повідомила державна компанія Energocom, яка закуповує енергоносії для споживачів республіки.

Обсяг закупівель аварійної електроенергії становить лише 3% від добового споживання і поки що не впливає на тарифи для споживачів, повідомили у Міністерстві енергетики Молдови. Аварійна закупівля електроенергії також не призведе до відключення споживачів, заспокоїли громадян в енергопостачальній компанії Moldelectrica.

За даними Energocom, ціна на аварійну електроенергію вища, ніж ціна на електроенергію на ринку на добу вперед. У цих умовах влада Молдови закликала громадян скоротити споживання електроенергії, щоб знизити навантаження на всю систему.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року російський "Газпром" припинив постачання газу до Республіки Молдова, зокрема для Молдавської ДРЕС, яка підконтрольна сепаратистському анклаву ПМР. З цього моменту МДРЕС, яка раніше постачала до Молдови до 80% всієї електроенергії, повністю припинила її продаж на правий берег Дністра.

У цих умовах Молдова змушена покривати споживання коштом внутрішніх джерел та імпорту. 16 грудня у Молдові запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. 31 грудня Міненерго Молдови повідомило, що у січні 2025 року більшу частину електроенергії Молдова імпортуватиме з Румунії, а 30% забезпечать місцеві ТЕЦ.

Молдавська ДРЕС із 1 січня 2025 року переходить на генерацію електроенергії на вугіллі. З 3 січня у придністровському регіоні почали запроваджувати віялові відключення електроенергії.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою територію до країн Європи. В результаті "блакитне паливо" з Росії перестало надходити до так званої "Придністровської Молдавської Республіки". Потім у Придністров’ї відключили опалення та гарячу воду для населення, бюджетних установ та організацій усіх форм власності, окрім лікарняних стаціонарів.

Чи вплине це на Україну?

"Телеграф" розпитав експертів, чи вплине ситуація з електрикою в Молдові на Україну. Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський пояснив, що напряму те, що відбувається в Молдові не відобразиться на ситуації в Україні, адже хоча наші енергосистеми не відокремлені, Україна свої європейські імпортні квоти не використовує, тому конкуренції за електроенергію не буде.

Проте, якщо в Молдові, з допомогою Євросоюзу стабілізується ситуація з електрикою, це буде "шило в *опу Путіну", сказав Закревський. Лідер РФ зацікавлений у дестабілізації.

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв у коментарі "Телеграфу" підтвердив, що станом на 1 січня державною енергетичною компанією Молдови Energocom (аналог нашого Укренерго) зарезервовані обʼєми імпорту з України в діапазоні 315 МВт годин із необхідних 650-800 МВт годин. Наша країна ділиться з Молдовою генерацією у години профіциту (вдень та вночі), коли є перевиробнитцво електроенергії. Крім того, Україна передає (транзитує) електроенергію до Молдови з ЄС.

Тому, пояснив експерт, якщо внаслідок російських обстрілів в Україні виникає дефіцит електроенергії, її передача та транзит в Молдову призупиняється. Таким чином, енергетичні проблеми сусідньої країни, що виникли зараз, не відобразяться на Україні.

Як раніше повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти вугіллям так званій "Придністровській Молдавській Республіці" – невизнаному утворенню, яке контролюється росіянами. Президент додав, що Росія таким чином через ситуацію в "ПМР" намагається вплинути на суспільні настрої у Молдові перед виборами. Тому Україна, щоб зруйнувати плани Москви, пропонує допомогу.