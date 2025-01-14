Росія продовжує бити "шахедами" по кладовищах в Україні (фото)

Це уже не перший випадок

Росіяни продовжують завдавати ударів безпілотниками по українських містах, внаслідок чого руйнувань зазнають навіть місця поховань. Черговий випадок стався 14 січня на Полтавщині, де ворожий БпЛА впав на території міського цвинтаря у Гребінці.

Внаслідок атаки пошкоджено пам'ятник місцевій жительці та монументи загиблим військовим. Про це повідомив заступник голови громади Валерій Волошин, передає "Суспільне".

За словами посадовця, безпілотник впав у тилову частину одного з пам'ятників та повністю знищив його. Уламки дрона пошкодили й інші надгробки поблизу. Волошин наголосив, що якби БпЛА пролетів трохи далі, він міг би впасти на ділянку, де розташовано поховання багатьох військових.

Схожі випадки траплялися й раніше. Навесні 2024 року в Харкові збитий "Shahed" впав на територію кладовища №14. Через це міська влада була змушена тимчасово закрити його для відвідувачів, а на місці працювали сапери.

У жовтні 2024 року російський дрон впав на кладовище в Березівському районі Одеської області. Тоді очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що загиблих та постраждалих не було, а БпЛА впав без подальшого загоряння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у РФ суттєво зросло виробництво "Шахедів". За 2024 рік Росія могла виготовити близько 10 000 безпілотників.