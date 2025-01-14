Росіяни захопили нове село та просунулися ще близько 11 населених пунктів: що відбувається на фронті (карта)

Ситуація на фронті станом на 14 січня

Російські війська захопили село Зелене, а також просунулися у низці населених пунктів. Тим часом українські військові відновили свої позиції у населеному пункті Шевченко у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, публікуючи оновлену карту бойових дій. Зазначається, що противник також просунувся у низці населених пунктів.

"Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що 11 січня DeepState заявив, що росіяни окупували Курахове, проте офіційної інформації про це немає. Крім захвату Курахового, росіяни мали й інші поступи в Донецькій області. Ворог просунувся біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Крім того, за весь минулий, 2024 рік, росіяни захопили близько 3 650 квадратних кілометрів нашої землі. При цьому найбільші територіальні втрати припадають на Донецьку та Харківську області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що даними аналітичного огляду видання Forbes, вперше з початку повномасштабної війни Україна має перевагу над Росією у бойових танках. Аналітики назвали причину.