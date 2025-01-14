"В США на кожному кроці бідність". Головні заяви Лаврова з пресконференції у Москві

Розповів, за що РФ воює насправді

У вівторок, 14 січня, міністр закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров під час етеру зі звітом про діяльність за минулий рік зробив купу заяв, зокрема і щодо війни з Україною. Він не оминув і пожежі в Каліфорнії, США.

"Телеграф" зібрав головні заяви російського політика. За його словами, війна з Україною була вимушеною та неминучою.

"Ми були змушені відбивати напад, війну, розпочату проти нас колективним Заходом з головною метою — придушити чергового конкурента, яким Росія опинилася на міжнародній арені", — сказав він.

До того ж, Лавров наголосив, що Росія у ситуації навколо України стурбована долями людей, а не землями.

"Ми не про землі, ми про людей, які століттями на цих землях жили, піднімали їх з нуля, будували міста, заводи, порти", — сказав він.

Не оминув очільник МЗС РФ і США, заявивши, що у штатах на кожному кроці "нищета". Лавров також натякнув на те, що пожежі в Каліфорнії не природне лихо, сказавши: "Вони спалили частину Каліфорнії".

Ще однією з тем, якої російський політик торкнувся, була "загроза Турецькому потоку", що постачає газ від РФ до Туреччини, а звідти до Європи.

"США дають добро на здійснення терористичних заходів щодо руйнування основи енергетичного благополуччя ЄС. Де вони налаштовують своїх українських клієнтів на те, щоб слідом за "Північними потоками" ще й "Турецький потік" вивести з ладу", — наголосив Лавров.

Він також додав, що президентство Дональда Трампа і його заяви "Зробимо Америку великою знов", насторожують РФ. Адже тепер Кремль має слідкувати за тим, якими саме шляхами ця велич буде досягатись.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп не квапитиме Україну розпочинати переговори з Росією.